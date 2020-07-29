Депутати Європарламенту на вебінарі обговорять, що чекає на Україну у процесах євроінтеграції

Громадська організація «Україна-2050» проведе вебінар за участі депутатів Європарламенту, під час якого говоритимуть про євроінтеграцію України.

Про це йдеться на сторінці ГО «Україна-2050» в Facebook.

«Громадська організація «Україна-2050» запрошує Вас на свій ZOOM-вебінар на тему: «Євроінтеграція України – на вірному шляху чи ні?» в середу, 29 липня 2020 р., з 20:00 до 21:30 за київським часом. Члени Європейського парламенту обговорять, що чекає на Україну у складних процесах її європейської інтеграції», - йдеться в анонсі.

Вебінар відбудеться англійською мовою.

Долучитися до заходу можна тут: https://lavery.zoom.us/j/68176620616.

Як зазначається, модератором виступить президент Громадської організації «Україна-2050», президент Світового конґресу українців (2008-2018 рр.) Евген Чолій.

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Учасники панельної дискусії:

- Анна Фотига, членкиня Європарламенту (ЄП) від Польщі, речник закордонних справ Групи Європейських консерваторів та реформаторів в ЄП, віцепрезидент Партії Європейських консерваторів і реформаторів, міністр закордонних справ Польщі (2006-2007рр.) та член аналітичної групи НАТО;

- Андрюс Кубілюс, член Європарламенту (ЄП) від Литви, прем’єр-міністр Литви (1999-2000 рр.; і 2008-2012 рр.), член Комітету із закордонних справ ЄП та член Делегації ЄП у Комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС;

- Міхаель Галлер, член Європарламенту (ЄП) від Німеччини, Постійний доповідач з питань України у Комітеті з закордонних справ ЄП, заступник голови Руху Європейська Німеччина і член виконавчої та політичної асамблеї Європейської народної партії;

- Пятрас Ауштрявічус, член Європарламенту (ЄП) від Литви, член Комітету з закордонних справ ЄП, Доповідач ЄП з питань Східного партнерства і Голова неофіційної групи ЄП «Друзі Європи і України».