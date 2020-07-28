Україна, Литва і Польща створили новий формат взаємодії - “Люблінський трикутник”

Україна, Польща та Литва створюють новий формат взаємодії — “Люблінський трикутник”.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з польським та литовським колегою у Любліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми створюємо “Люблінський трикутник”. Це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім’ї народів”, - зазначив Кулеба.

Він подякував Польщі і Литві за послідовну підтримку України на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО, а також запровадженні реформ.

Міністр підкреслив, що країни вже взаємодіють у рамках бригади Литполукрбриг, проте наголосив, що новий формат передбачає розширення співпраці. За його словами, співробітництво не обмежиться лише питаннями безпеки, мова йтиме також про економіку, торгівлю, інвестиції, туризм, інфраструктуру, “про все те, що здатне ще тісніше об’єднати наші країни, зробити Центральну Європу ще сильнішою і зробити Європу загалом ще сильнішою”.

“Люблінський трикутник зосередиться на поглибленні взаємодії між нашими країнами, але ми так само бачимо велику перспективу у тому, щоб “Люблінський трикутник” став інструментом ангажування тих країн, які потребують тісніших контактів із Заходом, із загальноєвропейськими структурами, і ми з колегами допомагатимемо нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти у цій сфері”, - підкреслив Кулеба.

Читайте також: Кулеба зустрінеться в Польщі з двома міністрами

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня перебуває з робочим візитом у Польщі.

Фото: Linas Linkevicius, Twitter