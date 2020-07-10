Потураєв пояснив, чому голосував проти відставки Смолія

Депутатів фракції "Слуга народу" не карають, коли вони голосують на власний розсуд, не дотримуючись фракційної дисципліни.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, відповідаючи на запитання журналіста, чи вживають до депутатів монобільшості дисциплінарних покарань, коли депутати голосують, не дотримуючись фракційної дисципліни.

"Немає, - відповів Потураєв, - Та у нас є один принцип: якщо людина системно голосує "проти" або системно не підтримує наші ініціативи (я маю на увазі - всієї нашої політичної команди, бо ж частина законопроєктів - від Президента, частина - від уряду, частина - від депутатського корпусу), якщо системно це відбувається, це привід розпочати розмову про те, чи доцільно тобі, друже, далі бути в лавах нашої фракції".

Так Потураєв зауважив, що він голосував проти відставки голову НБУ Я. Смолія.

"Я натиснув червону кнопку при голосуванні за відставку Смолія. От нас три людини на всю фракцію таких. Але потім з інтервалом в 15 хвилин я натиснув зелену - при голосуванні за відставку з посади з голови АМКУ. Це довго зараз розповідати про логіку голосування "червоним" по Смолію, якого є за що поважати. І це була моя вдячність йому як голові Нацбанку за те, що він зробив перебуваючи на посаді. Крім того, особи, які відчували якусь напругу у відносинах зі Смолієм, мали про це заздалегідь проінформувати Президента, щоб не допустити публічної заяви", - сказав депутат.

Він також висловив думку, що Президента з цією відставкою підставили, бо "якщо увечері голова НБУ сказав, що я йду у відставку, зранку мав би бути визначений шорт-лист наступників у Президента, який негайно мусив би оголосити прем’єр. До речі, з кандидатами у наступники все нормально, тобто, всі чотири прізвища, які я бачу в шорт-листі, це банкіри, які теж будуть стояти за незалежність Національного банку", - заявив Потураєв.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.

Станом на 10 липня Президент Володимир Зеленський офіційно ще не вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Національного банку.

Як зауважив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), призначити нового очільника НБУ парламент повинен щонайпізніше 17 липня.