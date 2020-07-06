Секретар РНБО назвав умови для виборів на окупованому Донбасі

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Що стосується виборів на Донбасі – мають відбутися певні умови, щоб вони там відбулися. На сьогодні я не бачу, як там можуть відбуватися вибори. Якщо будуть якісь зміни, якісь процеси, рано чи пізно там будуть вибори відбуватися. Але вони мають відбуватися на українській території, над виборчою дільницею має бути український прапор, мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили. Вони мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна виборча комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови», - наголосив Данілов.

Він зазначив, що нині робочі групи в рамках мінського на нормандського процесів працюють над цим питанням, водночас є межі, через які Україна ніколи не переходитиме.

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«Компроміси? Так, вони можливі, але є певні межі, через які ми переходити з вами не можемо. Чому? Тому що нам це не дозволить український народ», - підкреслив секретар РНБО.

Данілов також наголосив, що ситуація на Донбасі на сьогодні є складною, але стабільною, і у керівництва держави, зокрема, є чітке розуміння, де знаходиться українське військо та сили ворога.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні плануються на 25 жовтня 2020 року.