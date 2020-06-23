Зеленський затвердив оновлений склад Нацради реформ

Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Головою Нацради є Президент. Крім нього членами ради, які беруть участь в її роботі з усіх питань, визначено Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, керівника ОП Андрія Єрмака, секретаря РНБО Олексія Данілова, віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та та віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

До цієї групи членів Нацради також входять за згодою Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі та його заступник Олександр Ольшанський, представник Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер, представник Європейської Бізнес Асоціації «ЄБА» Ганна Дерев’янко, представник громадської спілки «Спілка українських підприємців» В’ячеслав Климов, представник громадської спілки «CEO КЛУБ» Лана Сінічкіна.

Крім того, до складу ради включено членів, які запрошуються для розгляду окремих питань. Серед них — міністри, а також за згодою - голови комітетів Верховної Ради, голова НБУ.