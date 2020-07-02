Позачергової Ради у четвер не буде - "Слуга народу"

Верховна Рада не проводитиме позачергового пленарного засідання увечері в четвер, 2 липня.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Були проведені додаткові консультації з головами фракцій і груп у голови парламенту. За їх результатами вирішили не проводити позачергове пленарне засідання Верховної Ради 2 липня о 18:00", - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у четвер під час засідання парламенту голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив про їхню ініціативу щодо збору підписів депутатів за проведення у четвер, 2 липня, позачергового засідання ВР задля розгляду законопроєктів, що стосуються подання наслідків коронавірусної хвороби COVID-19.

У свою чергу заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за проведення позачергового засідання Ради 2 липня задля завершення розгляду поправок до законопроєкту про гральний бізнес і ухвалення трьох документів щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

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Законопроєкт про гральний бізнес у другому читанні народні депутати розглядають з 30 червня. До документа було внесено понад 3,5 тисяч поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 2 липня, однак не встигла.