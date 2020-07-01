Немчінов розповів про рішення уряду для роботи держслужбовців

Уряд на засіданні у середу схвалив низку важливих рішень, які дозволять дозволяють покращити якість державної служби.

Про це міністр КМУ Олег Немічнов повідомив у Тelegram-каналі.

“Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України ми прийняли ряд змін, що дозволяють покращити якість державної служби. Ураховуючи позитивний досвід попередніх років, ми внесли зміни до пункту 2 постанови КМУ від 27 вересня 2016 р. №674. Це дозволить державним службовцям і надалі підвищувати свою кваліфікацію”, - написав Немчінов.

За його словами, таке рішення також стосується голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Підвищення кваліфікації відбувається у відповідних закладах освіти, що перебувають у сфері управління окремих центральних органів виконавчої влади. Міністр зазначив, що ця норма ефективно діяла впродовж 2017-2019 років.

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Урядовець також додав, що завдяки змінам постави КМУ "Про внесення змін до пункту 1 критеріїв визначення переліку працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування" КМУ чітко визначили перелік працівників, котрі опрацьовують документи, яким присвоєно гриф секретності "особливої важності", "цілком таємно", "таємно". Це дозволить переглянути та оптимізувати фонд оплати праці в кожній державній установі, упевнений Немчінов.