Під час головування Польщі у Вишеградській групі безпека буде одним з трьох пріоритетів – посол

Питання безпеки буде одним з трьох пріоритетів у програмі польського головування в Вишеградській групі, яке починається з липня.

Про це заявив посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький на зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з послами країн-членів Вишеградської групи (V4), повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що темою зустрічі було обговорення підсумків головування Чехії та передача повноважень Республіці Польща на початку липня.

Посол Чехії Радек Матула відзначив, що Україна перебувала у фокусі уваги чеського головування впродовж року, хоча з огляду на пандемію COVID-19 не всі проєкти вдалося реалізувати.

«Посол Республіки Польща Бартош Ціхоцький запевнив, що питання безпеки буде одним з трьох пріоритетів у програмі польського головування в Вишеградській групі», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Глави урядів Вишеградської групи вперше зустрілися після початку пандемії

Представники Групи презентували спеціальну програму V4 East Solidarity Programe, яка створена під егідою Міжнародного Вишеградського фонду для країн «Східного партнерства». В рамках програми для допомоги Україні буде виділено 125 000 тис. для боротьби з COVID-19 у Чернівецькій та Луганській областях.

Учасники зустрічі обговорили напрямки регіональної співпраці України з Вишеградською четвіркою у протидії російській агресії та коронавірусу, нові робочі формати співпраці, зокрема, зустрічі Вишеград + Україна на експертному рівні за участі дипломатів, політиків та представників неурядових організацій, а також необхідність перезапуску всіх міжурядових комісій двосторонньої співпраці.

Василь Боднар подякував за допомогу, надану країнами-членами Вишеградської групи у боротьбі з COVID-19 та привернув увагу до активізації російських деструктивних дій на Донбасі та в Криму.

Як повідомлялося, на початку липня Чехія закінчує головування у Вишеградській групі та передає повноваження Республіці Польща.

Фото: twitter.com/B_Cichocki