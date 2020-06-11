Глави урядів Вишеградської групи вперше зустрілися після початку пандемії

Глави урядів Вишеградської групи вперше зустрілися після початку пандемії

Укрінформ
Глави урядів Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) вперше від початку пандемії проводять у четвер особисту зустріч.

Головною метою зустрічі, яка проходить у чеському місті Брно, є узгодження позиції країн стосовно актуальних питань співпраці в рамках ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Метою зустрічі є обмін поглядами і узгодження позицій країн V4 щодо пропозиції бюджету ЄС на 2021-2027 роки, а також проєкту Європейського фонду відновлення”, - заявив напередодні агентству РАР речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Читайте також: Вишеградська група обговорила спільну боротьбу з коронавірусом

За його словами, Варшава наголошує на потребі справедливого механізму розподілу коштів з фонду відновлення, надаючи значну фінансову підтримки тим країнам, які найбільше відчули наслідки пандемії коронавірусу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-