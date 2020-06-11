Глави урядів Вишеградської групи вперше зустрілися після початку пандемії

Глави урядів Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) вперше від початку пандемії проводять у четвер особисту зустріч.

Головною метою зустрічі, яка проходить у чеському місті Брно, є узгодження позиції країн стосовно актуальних питань співпраці в рамках ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Метою зустрічі є обмін поглядами і узгодження позицій країн V4 щодо пропозиції бюджету ЄС на 2021-2027 роки, а також проєкту Європейського фонду відновлення”, - заявив напередодні агентству РАР речник польського уряду Пьотр Мюллер.

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За його словами, Варшава наголошує на потребі справедливого механізму розподілу коштів з фонду відновлення, надаючи значну фінансову підтримки тим країнам, які найбільше відчули наслідки пандемії коронавірусу.