Вишеградська група обговорила спільну боротьбу з коронавірусом

Глави урядів Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) обговорили в середу у Празі спільну боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомив після зустрічі прем’єрів глава польського уряду Матеуш Моравецький, інформує Dziennik Gazeta Prawna.

“У Польщі вже зареєстровано перший випадок пацієнта з коронавірусом. Ми хочемо обмінюватися різним досвідом”,- заявив журналістам після зустрічі глав урядів “четвірки” Матеуш Моравецький.

За його словами, під час зустрічі вирішено вести далі переговори групи з цього приводу у форматі міністрів охорони здоров’я. Відтак, така зустріч відбудеться у п’ятницю, 6 березня. Під час неї вирішуватимуться, зокрема, питання щодо постачання ліків та медичного обладнання, аби не бути залежними від конкретних постачальників.

Як відомо, серед країн Вишеградської четвірки коронавірус виявлено у двох країнах. Зокрема, п’ять випадків зафіксовано у Чехії та один – в Польщі.

Як інформувало агентство, станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужало вже 50 690 осіб.

Фото: wiadomosci.dziennik.pl