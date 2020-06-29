Стефанчук прокоментував перспективи відставки керівника НАБУ Ситника

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував перспективи Верховної Ради відправити у відставку директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Стефанчук згадав про зареєстрований у парламенті проєкт постанови Верховної Ради про звільнення Ситника, а про кілька зареєстрованих у парламенті законопроєктів, які в разі можливого ухвалення фактично призвели б до того ж наслідку, заявив, що питання про них наразі не порушувалися.

"Але є деякі законопроєкти, вони вносяться, в тому числі, партією «Слуга народу» і іншими опозиційними партіями, які стосуються взагалі перезавантаження такого органу, як НАБУ. Але перед тим, як робити такі кроки, треба чітко зрозуміти концепцію і що буде після цього. Бо якщо це просто тільки для того, щоб збити одну людину, треба міняти систему, то це абсолютно неправильний підхід. Ми повинні зрозуміти, що пропонується натомість, до яких наслідків воно призведе. І тільки після цього ми можемо моделювати систему законодавства", – сказав Стефанчук.

На запитання, чи на сьогодні принаймні у Верховній Раді не йдеться про "персональну справу Артема Ситника" чи його можливу відставку, віцеспікер відповів: "Я знаю, що принаймні станом на зараз це питання не стоїть".

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Нагадаємо: у Верховній Раді зареєстровані принаймні три ініціативи, які мають на меті полегшити звільнення керівника НАБУ Артема Ситника, щодо якого існує адміністративний протокол, складений за звинуваченням у корупційній дії.