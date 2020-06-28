Стефанчук розповів про першу справу проти нардепа-кнопкодава

Стефанчук розповів про першу справу проти нардепа-кнопкодава

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Укрінформ
Перша справа проти народного депутата за неособисте голосування вже розглядається в суді, однак остаточного вироку поки що ще немає.

Про це заявив віцеспікер Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами поки відомо лише про один випадок "кнопкодавства" після того, як Верховна Рада в січні ввела кримінальну відповідальність за неособисті голосування.

"Я знаю, що один (випадок неособистого голосування, - ред.). Я знаю, що справа по цьому слухається. Остаточного вироку ще немає суду", - сказав Стефанчук.

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За його словами, саме загроза кримінальної відповідальності утримує нардепів від "кнопкодавства".

"Нам байдуже, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Тому що, щоб інше зробити, нам потрібно вносити зміни в Конституцію. А це, ви розумієте, дві сесії поспіль, тому що ми повинні пройти висновок КСУ. Тому ми пішли іншою формулою — наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандата", - зазначив віцеспікер.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс у ВР законопроєкт № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)».

3 вересня парламент направив його для висновку до Конституційного суду. В кінці грудня КС визнав цей документ таким, що не відповідає положенням Конституції України.

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