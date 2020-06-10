Разумков каже, що “сенсорну кнопку” додати до системи “Рада” неможливо

Система для голосування у Верховній Раді, яка запобігала би кнопкодавству, коштуватиме від 150 до 300 млн грн.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу “Наш”, яке транслювалося 10 червня ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Постійно, майже на кожній апаратній нараді, яка відбувається в мене кожного тижня, ми говоримо про те, що треба і що можемо зробити для того, щоб запровадити саме сенсорну кнопку. До сьогоднішньої діючої системи “Рада-3” доєднати блок, який би відповідав у тому розумінні, в якому ми всі з вами звикли до сенсора, тобто до відбитка пальця, неможливо. Технічно це зробити не можна. Можна поставити іншу систему, але якщо я вам назву, скільки вона буде коштувати... По різних оцінках — від 150 до 300 млн грн... Це для того, щоб замінити систему, яка буде відповідати тим умовам, про які ви говорите”, - сказав спікер.

Разумков уточнив, що у цю суму входять обладнання, програмне забезпечення, повний комплекс робіт, пов’язаний з провадженням цієї системи. Також це заміна моніторів, і сенсорної кнопки для голосування.