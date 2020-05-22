Рада направить до КСУ доопрацьований законопроєкт про втрату мандату за "кнопкодавство"

Керівництво ВР має намір доопрацювати законопроєкт, який передбачатиме припинення повноважень народного депутата за неособисте голосування, та направити оновлену редакцію до КСУ задля отримання висновку щодо його відповідності Основному закону.

Про це Голова ВР Дмитро Разумков повідомив в інтерв’ю «24 каналу».

«Було звернення до Конституційного суду щодо втрати мандату у зв'язку з тим, що народний депутат не виконує свої функції, зокрема – не ходить на роботу. Однак Конституційний суд станом на сьогодні прийняв інше рішення і вважає, що в тому формулюванні, яке було запропоновано, є порушення прав Конституції. Я думаю, що ми будемо переформульовувати, доопрацьовувати і знову звертатися до шановного суду», – зазначив спікер.

При цьому Разумков уточнив, що відповідний законопроєкт № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)» до Конституційного суду направляв саме парламент.

«Це ми направляли, коли голосували за законопроєкти, зміни до Конституції. І вони після цього направляються до Конституційного суду, і вже він приймає рішення відповідності або не відповідності Конституції. Я думаю, що в нас ще є час. Ми будемо звертатися до шановного суду, і, можливо, він все ж таки змінить своє рішення,» – прокоментував він.

Водночас, висловлюючи власну думку, Голова ВР сказав, що підтримує ідею ухвалення закону, який передбачатиме припинення повноважень депутата за неособисте голосування.

«Думаю, що так (має бути механізм позбавлення мандату за кнопкодавство, – ред.). Якщо людина прийшла і вона не працює – навіщо її тримати на роботі? Це може бути приклад з будь-яким напрямком. Якщо ви помилилися, і людина не на своєму місці, то, мабуть, нехай вона повертається… Була ще одна пропозиція, яку не підтримав Конституційний суд. Можливо, в іншій редакції буде підтримка, але це право шановних суддів. Йдеться про те, що зараз депутат не може втратити мандат, якщо він займався кнопкодавством. Хоча я думаю, що це також є приводом для того, щоб людина залишила своє місце в парламенті», – пояснив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс до ВР законопроєкт № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)».

3 вересня парламент направив його на висновок до Конституційного Суду. Наприкінці грудня КС визнав цей документ таким, що не відповідає положенням Конституції України.

Фото: MIGnews