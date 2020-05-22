Разумков каже, що правоохоронці розслідують "кнопкодавство" депутатів

Правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо випадків неособистого голосування народних депутатів дев’ятого скликання.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «24 каналу».

«Щодо кримінальної відповідальності, були випадки, якими займаються правоохоронні органи. На жаль, я не можу це коментувати, тому що йдуть слідчі дії, наскільки мені відомо. Я ще не занурювався в цей процес», – зазначив спікер.

Водночас на запитання, чи є прецеденти позбавлення депутатів частини зарплати за пропуск голосувань і засідань комітетів, Разумков відповів: «Багато-багато таких прикладів… Вони не отримують заробітну плату (йдеться про 30%, – ред.). Мені здається, що це нормально».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про статус народного депутата України", яким обмежується заробітна плата парламентарія, якщо він протягом календарного місяця пропустив більш як 30% голосувань при прийнятті рішень ВР на пленарних засіданнях або більш як 50% засідань комітету, до якого він належить.

Згодом, 19 грудня, ВР ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України», що визначає кримінальну відповідальність за кнопкодавство. За це передбачено штраф від 3 тисяч (51 тис. грн) до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн). Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу, досудове розслідування таких правопорушень здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань.