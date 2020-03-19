“Кнопкодавство” з карткою Шахова прокоментували на Банковій - ЧЕСНО

Офіс Президента вже обговорив із народним депутатом із групи «Довіра» Сергієм Шаховим інцидент, пов'язаний із його карткою під час голосування на позачерговому засідання Верховної Ради 17 березня.

Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».

«В Офісі Президента Руху ЧЕСНО так прокоментували цей інцидент: “Офіс Президента вже обговорив ситуацію з паном Шаховим і з’ясував непорозуміння”», – йдеться у повідомленні.

При цьому в «ЧЕСНО» пояснюють, що Шахов також не був зареєстрований на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня, картка нардепа не голосувала, однак вона була вставлена у слот на робочому місці. Припускається, що її вставив хтось із колег парламентаря.

«За даними сайту Верховної Ради, картка Шахова все ж була вставлена до слота його пульта для голосування, тому система “Рада” відображає результат “не голосував” (картка у слоті, але жодна дія з нею не відбувається). Якщо ж картки у слоті немає, система показуватиме результат “відсутній”. Найімовірніше, картку Шахова вставив хтось із його колег з депутатської групи “Довіра”», – зазначається на сайті «ЧЕСНО».

Окрім того, рух ЧЕСНО наголошує, що раніше Шахова неодноразово ловили на порушенні процедури особистого голосування у Верховній Раді. Зокрема, у попередньому скликанні викрили 20 фактів його кнопкодавства.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні ввечері Президент Володимир Зеленський заявив, що картка народного депутата з депутатської групи “Довіра” Сергія Шахова “голосувала” під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня.

З приводу цієї заяви згодом висловила обурення співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, зазначивши, що глава держави «вчергове безпідставно звинуватив політиків у кримінальному злочині», яким є неособисте голосування.

Інформацію про те, що його картка "голосувала" замість нього, заперечив і сам Шахов.

18 березня Шахов поінформував, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре. Інформацію про захворювання народного депутата на Covid-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Водночас в Апараті ВР Укрінформу повідомили, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.

19 березня пресслужба апарату парламенту оприлюднила повідомлення, в якому наголосила, що Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Київській області та столиці, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Cтаном на 19 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, померло 8 970 осіб, одужало 85 749 людей.