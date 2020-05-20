У Конституційному суді оскаржують призначення Ситника директором НАБУ

До Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності Указу Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"До Конституційного суду України 20 травня надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України «Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 року № 218/2015", - йдеться у повідомленні.

Автори подання вважають, що оспорюваний Указ не відповідає вимогам частини четвертої статті 5, частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, пункту 31 частини першої статті 106 Конституції.

Подання направив до КС народний депутат Олександр Дубінський ("Слуга народу").

У ньому йдеться, що Президент діяв поза межами своєї компетенції, коли призначав Ситника директором НАБУ.

"Посаду директора НАБУ не віднесено Основним законом до посад, призначення на які здійснюється Президентом України", - йдеться у поданні.

Автори апелюють до негативного висновку КСУ від 16 грудня 2019 року за зверненням Верховної Ради щодо змін до Конституції, які мали закріпити право президента призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР. КС у своєму висновку не схвалив таку ініціативу депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт, який передбачає, зокрема, додаткові можливості для звільнення директора НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро України розцінюють як наступ на незалежність відомства цей законопроєкт №3133.

Водночас група послів країн «Великої сімки» в Україні оприлюднила заяву, в якій наголошується, що ухвалення законодавства, яке б порушувало незалежність антикорупційних інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти.

Директор НАБУ Артем Ситник у грудні 2019 року програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді щодо рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Після цього Ситник був внесений до реєстру корупціонерів НАЗК.

14 травня Ситник заявив, що подав скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення українських судів, якими його визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень на одержання подарунків.