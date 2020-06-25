Україна направила Росії ноту через "військові паради" в окупованому Криму і ОРДЛО

МЗС України направило Росії ноту протесту у зв’язку з проведенням «військових парадів» підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованих Криму та Севастополі, а також підрозділів російських збройних формувань в окупованих Донецьку та Луганську.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Розглядаємо проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною так званих «парадів» підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги над нацизмом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих нею територіях України в Донецькій і Луганській областях як відверту зневагу російською стороною чинного законодавства України і норм міжнародного права, у т.ч. резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/Res/68/262 від 27.03.2014 «Територіальна цілісність України», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Як наголошується, ця провокація ще раз підтверджує, що РФ свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, спричинені збройною агресією з боку РФ та окупацією нею частини суверенної території України.

«Вважаємо, що проведення в тимчасово окупованих Російською Федерацією Донецьку та Луганську так званих «військових парадів», під час яких були продемонстровані 155-мм гаубиці 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубиці 2С1 «Гвоздика», реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», а також інша військова техніка, зокрема, зенітно-ракетні комплекси «Стріла-10», танки Т-72, БТР-80, БМП-1 є грубим порушенням зобов’язань російської сторони як сторони Мінських домовленостей та їх підписанта відповідно до пункту 2 «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» від 12.02.2015 та пункту 2 «Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року в частині, що стосується відведення танків, а також артилерійських гармат калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм (включно)»», - акцентували в МЗС.

Українські дипломати також заявили, що розцінюють демонстрацію Російською Федерацією під час так званих «військових парадів» на тимчасово окупованих територіях АРК та міста Севастополь військової техніки як продовження політики мілітаризації Криму, що становить серйозну загрозу європейській безпеці.

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Україна вимагає від РФ негайно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України, у тому числі вивести усі свої збройні формування, військову техніку та найманців. Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

Як повідомлялося, Росія через ситуацію з коронавірусом перенесла на 24 червня парад Перемоги, який традиційно проходить в РФ 9 травня.