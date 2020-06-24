"Війна - не привід для свята": під посольством РФ провели акцію проти параду у Москві
Участь у ній бере понад 10 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Активісти, зокрема, й історики тримають у руках плакати із надписами: "Парад перемоги" це не вибачення за напад на Польщу", "Війна - не привід для свята", "Ні повторенню помилок історії", "Гітлер і Сталін – винуватці Другої світової війни", "більш як 300 тисяч руських "героїв" воювали в рядах нацистської Германії" та інші.
На металевій огорожі перед посольством прикріплено плакат із надписом "Україна – не Росія".
Акція покликана нагадати про участь СРСР у розв’язуванні Другої світової війни і проводиться з нагоди параду Перемоги у Москві.
Як зазначалося у анонсі акції, всупереч російській пропаганді, пам'ять про жертви Другої світової війни вшановується українцями на належному рівні.
Поруч перебувають правоохоронці, зокрема, поліція діалогу.
Під посольством РФ активісти нагадали про участь СРСР у розв’язуванні ДСВ / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ
Як повідомлялося, парад Перемоги, який традиційно проходить в РФ 9 травня, через ситуацію з коронавірусом перенесено на 24 червня.