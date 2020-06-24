Хорватський президент не полетить на парад у Москву — зламався літак

Президент Хорватії Зоран Міланович не зможе полетіти в Москву 24 червня на парад до 75-річчя завершення Другої світової війни у зв’язку з поломкою урядового літака.

Про це повідомляє хорватський портал Index із посиланням на прессекретаря канцелярії хорватського президента Ніколу Єлича.

«Президент Міланович скасував свою поїздку до Москви через поломку державного літака, який не може бути відремонтований до запланованої поїздки, а комерційні рейси в Росію ще не запущені», - заявив посадовець.

Повідомляється, що поломка урядового літака сталася ще 13 червня при посадці після час рейсу з метою екстреного медичного транспортування пацієнта з Дубровника в Загреб. Ніхто з членів екіпажу чи пасажирів не постраждав, однак експлуатацію літака призупинили.

Ремонт літака планують завершити 24 червня, а це означає, що президент Хорватії ніяк не встигне прибути на парад до 75-річчя завершення Другої світової війни у Москву.

Зараз Міланович перебуває з офіційним візитом в Чорногорії, і відразу після його закінчення він повинен був вилетіти в Москву.

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Як повідомлялося, російська влада у зв’язку з коронавірусом перенесла на 24 червня парад, який мав відбутися традиційно 9 травня. Серед інших глав держав свій намір прибути на цей захід у Москві підтвердили сербський президент Александар Вучич та молдавський Ігор Додон.

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