Кількість інфікованих COVID-19 у Росії наближається до 600 тисяч

У Росії за минулу добу зафіксовано 7 413 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження зросла до 598 878.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше нових випадків захворювання, виявлених за добу, виявлено в Москві (+1081 осіб), Московській області (+504), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+319), Челябінській області (+258), Петербурзі (+220), Нижньогородській області (+216).

За минулу добу від COVID-19 у Росії померли 153 людини. Всього з початку епідемії - 8 349. Одужали 355 847 осіб (+12 000 за добу).

Завтра, 24 червня, в Росії пройде парад Перемоги в Москві на Червоній площі, а також у ряді російських міст. При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російські ветерани, які будуть присутні на параді, поміщені на карантин. Це було зроблено в рамках заходів із захисту президента РФ від коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 червня в світі в цілому підтверджено майже 9,2 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 475 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання вже встигли більш як 4,9 мільйона осіб.