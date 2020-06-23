У світі вперше народилася трійня, у якої виявили COVID-19

У мексиканському штаті Сан Луїс Потосі народилася трійня, у якої діагностували коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє BBC.

«Новонароджена трійня у Мексиці дала позитивний результат тесту на коронавірус, що є безпрецедентним випадком», - йдеться у повідомленні.

Наразі медексперти досліджують, чи міг коронавірус передатися через плаценту матері під час її вагітності.

Зазначається, що стан двох дітей, хлопчика й дівчинки, задовільний. Проте другому хлопчику надається лікування через проблеми з диханням.

У батьків також узяли тести, проте їхні результаті ще невідомі.

За словами речника Міністерства охорони здоров’я, це перший випадок у світі, коли COVID-19 виявлений в декількох одночасно новонароджених дітей, і тому тепер його будуть досліджувати.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 червня в світі зареєстровано 9 192 751 випадок захворювання на COVID-19. Із них 474 445 – летальні. 4 939 422 осіб уже вилікувалися від коронавірусної хвороби.

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