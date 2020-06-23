У світі вперше народилася трійня, у якої виявили COVID-19
Про це повідомляє BBC.
«Новонароджена трійня у Мексиці дала позитивний результат тесту на коронавірус, що є безпрецедентним випадком», - йдеться у повідомленні.
Наразі медексперти досліджують, чи міг коронавірус передатися через плаценту матері під час її вагітності.
Зазначається, що стан двох дітей, хлопчика й дівчинки, задовільний. Проте другому хлопчику надається лікування через проблеми з диханням.
У батьків також узяли тести, проте їхні результаті ще невідомі.
За словами речника Міністерства охорони здоров’я, це перший випадок у світі, коли COVID-19 виявлений в декількох одночасно новонароджених дітей, і тому тепер його будуть досліджувати.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 червня в світі зареєстровано 9 192 751 випадок захворювання на COVID-19. Із них 474 445 – летальні. 4 939 422 осіб уже вилікувалися від коронавірусної хвороби.
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