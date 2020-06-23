COVID-19 у світі: заражених вже понад 9 мільйонів, одужали – більше половини

Станом на ранок 23 червня у світі загалом підтверджено майже 9,2 мільйонів випадків коронавірусу, включаючи майже 475 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше ніж 4,9 мільйони людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зранку у вівторок загальне число підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 9 192 751. Із них 474 445 – летальні. А число людей, які вже вилікувалися від коронавірусної хвороби складає 4 939 422.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (2 388 153), Бразилія (1 111 348) та Російська Федерація (592 280). Також стрімке зростання захворюваності наразі спостерігається в Індії (440 685).

Натомість у країнах Європи й далі епідеміологічна ситуація стає дедалі ліпшою: карантинні обмеження поступово знімаються, а кордони всередині ЄС уже майже повністю відкрилися.

Станом на 22 червня в Україні число підтверджених випадків коронавірусу складає 37 241, включаючи 1 012 смертей та 16 642 одужань.