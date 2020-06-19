Парад у Москві як тест для лідерів Європи

Влаштовуючи масштабне військове шоу в Москві, Кремль намагається показати світу нову зброю та зміцнити власний вплив

Призначений на 24 червня військовий парад у Москві формально приурочений до річниці завершення Другої світової війни. Але насправді він покликаний легітимізувати лідерів підтримуваних Кремлем самопроголошених республік і показати країнам СНД, що будь-яка непокора волі Кремля буде суворо присікатися. Інститут вивчення глобальних загроз і демократій IGTDS аналізує справжні мотиви Кремля і застерігає європейських лідерів від участі у цьому «костюмованому шоу». Укрінформ наводить власний переклад статті інституту.

Кремль задіяв усі дипломатичні й неофіційні канали для забезпечення присутності керівників держав Європейського Союзу на костюмованому шоу в Москві, присвяченому святкуванню Дня Перемоги.

Зокрема, посольству Росії у Хорватії дана вказівка забезпечити присутність президента цієї країни у Москві 24 червня. Зважаючи на підтверджену участь президента Сербії Олександра Вучича, присутність обох глав держав поруч з Владіміром Путіним має підкреслити лідерство Росії на Балканах, а також її здатність впливати на країни НАТО у цьому регіоні.

Пандемія COVID-19, яка викликала кризу системи охорони здоров'я і критично високі показники захворюваності в Європі, змусила російське керівництво перенести святкування на 24 червня 2020 року. Це перенесення повністю змінює зміст заходу, бо він вже не пов'язаний з датою завершення Другої світової війни. Ба більше, військовий парад призначений на дату всього лише на два дні більш пізню за річницю початку Другої світової війни для самої Росії. Таким чином, замість логічного скасування святкування цього року, Москва форсує події, вибравши дату перенесення заходу на два місяці раніше альтернативної дати офіційного завершення Другої світової війни – 2 вересня (день підписання капітуляції Японії).

Попри те, що 2 вересня є логічною датою перенесення святкових заходів, у Москві вона більше асоціюється з роллю США у перемозі над Японією імператора Хірохіто. Тому ця дата не мала шансів бути затвердженою на вищому рівні.

Демонстрація ключової ролі Росії у перемозі у Другій світовій війні надзвичайно важлива для російського керівництва, яке використовує цю тему для консолідації російського суспільства, підтримки та розвитку мілітаристських настроїв, а також зовнішньополітичних спекуляцій, як, наприклад, у випадку з Польщею.

Кремль зацікавлений у підтримці видимості зовнішньої загрози фашизму для виправдання власної політики агресії та впливу на внутрішній електорат, для якого ця загроза є більш зрозумілою, ніж загроза тоталітаризму, відсутності свободи слова, можливості вільного волевиявлення та конкурентності у політиці. Військовий парад для Кремля – це пропаганда страху, створення ілюзії, що всі навколо хочуть підірвати й зруйнувати країну. У такий спосіб Кремль намагається об'єднати державу навколо авторитарного лідера. Така практика широко діє у КНДР, Китаї, Ірані, Венесуелі та інших недемократичних країнах.

ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Святкові заходи у Москві мають для Росії також важливе геополітичне значення. По-перше, це спроба нівелювати політичні наслідки введення санкцій у зв'язку з анексією Криму і веденням війни на сході України. По-друге, це спроба легітимізації представників самопроголошених маріонеткових республік. Згідно з офіційним повідомленням Кремля, свою участь у святкових заходах підтвердили президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія та глава невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов. За непідтвердженими даними, очікується також прибуття керівників маріонеткових республік на сході України: «ЛНР» і «ДНР», а також Придністров'я. У Москві вважають, що їхня присутність на заходах поряд з європейськими політичними лідерами дозволить створити видимість їхньго визнання та умови для безпосереднього особистого контакту з главами європейських держав. Кремль зацікавлений у показі картинки, де лідери Європи стоять поряд з формальними керівниками маріонеткових територій для подальшої демонстрації таких кадрів через пропагандистські медіа в європейських країнах.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ СИЛИ

Організатори заявили про збільшення хронометражу заходу на півтори години. Це пов'язано з участю додаткових 10 розрахунків у військовій формі періоду Другої світової війни, антикварних танків Т-34 і самохідних артилерійських установок СУ-100, які досі зберігаються на складах Міноборони Росії лише з метою підтримки чисельної переваги у бронетехніці. Все ж основна причина – запланований показ нових зразків озброєнь: зенітних ракетних систем і комплексів військової ППО, берегових ракетних комплексів, автомобілів дистанційного мінування, танків і бойових машин піхоти.

Таким чином, на заходах, присвячених святкуванню завершення війни, російське керівництво прагне задати чіткий мілітаристський наратив у стилі нацистської Німеччини 1930-х, де військові паради були символом переваги та експансії. Намагаючись протиставити себе фашизму, Кремль повністю перейняв на себе всю його атрибутику: мілітаризм, нетерпимість, націоналізм.

Офіційним задумом військового параду є демонстрація відродження Росії після війни та оборонного потенціалу, який не допустить повторного вторгнення та окупації її території. Однак військова участь Росії у війнах на території Сирії та Лівії, окупація Грузії, ведення війни в Україні та анексія Криму говорять про посил залякування і агресії. Ключовими реципієнтами цього посилу сьогодні є 12 глав держав СНД пострадянського проєкту Росії. Росія дає їм чіткий сигнал про неприпустимість виходу з орбіти свого впливу. Водночас Москва не полишає надій на розширення такого впливу в Європі, використовуючи механізми, риторику і символізм 75-річної давності.

Institute for global threats and studies democracies