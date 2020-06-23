Джапарова обговорила справу Марківа з послом Італії

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа порушила питання щодо справи військового Національної гвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Вона наголосила на чутливості цього питання в українському суспільстві, а також увазі до нього з боку керівництва держави. У цьому зв’язку Еміне Джапарова висловила очікування, що під час триваючого апеляційного процесу справедливість буде забезпечена, і Віталій Марків повернеться на Батьківщину», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 25 травня група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту провела у Слов’янську слідчий експеримент у кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера Рокеллі та російського перекладача Андрєя Міронова 24 травня 2014 року.

Боєць Нацгвардії Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

Також, як повідомляє пресслужба МЗС, Джапарова заявила, що Україна розглядає Італію як важливого політичного та економічного партнера і вважає дотримання країною санкційного режиму підтвердженням невизнання окупації українських територій.

«Еміне Джапарова наголосила, що Україна розглядає Італію як важливого політичного та економічного партнера, а також подякувала за підтримку територіальної цілісності та державного суверенітету України. Вона наголосила, що дотримання санкційного режиму проти Росії є головним підтвердженням політики невизнання окупації українських територій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі було відзначено важливість подальшої взаємодії сторін на принципах міжнародного права з метою ефективної протидії спробам поширення дезінформації та тероризму, у тому числі з урахуванням діяльності в Італії фейкових ГО, які видають себе за так звані представництва республік з метою легітимізації окупації сходу України.

Давіде Ла Чечіліа наголосив на зацікавленості Італії у поглибленні економічного та інвестиційного співробітництва з Україною, а також відзначив позитивні зусилля української влади у здійсненні реформ і досягненні економічної та фінансової стабільності.

Посол Італії задекларував підтримку його країною євроінтеграційного та євроатлантичного поступу України.

Співрозмовники привітали динаміку українсько-італійського політичного діалогу та підтвердили готовність до обміну візитами високого рівня після скасування обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Посол Італії висловив вдячність українській стороні за надання Італії гуманітарної допомоги для протидії COVID-19.

Фото: mfa.gov.ua