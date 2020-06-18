Шмигаль обіцяє розширити програму Кабміну покроковим планом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що він особисто та інші члени уряду не є тими політикам, які тримаються за владу, а прийшли змінювати країну - і лише це має значення.

Про це він сказав, представляючи з парламентської трибуни Програму діяльності КМУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не уряд мрійників, не уряд популістів, ми прийшли виправляти чужі помилки й робити очікувані суспільством зміни. Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати ефективно, без жодних імунітетів. Ми, і я особисто, не класичний політик, не популіст», - заявив Шмигаль.

За його словами, Програма дій Кабміну – це свого роду інструмент контролю за діяльністю уряду. По кожному пункту можна буде побачити, що саме виконується, а що залишається лише планами на папері. «Наразі середньострокові та довгострокові перспективи включають 19 пунктів, 82 підпункти. Загальна кількість очікуваних результатів – 320 позицій», - сказав глава уряду.

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Шмигаль зазначив, що уряд пропонує новий план розвитку країни. "Затвердження нашої програми – це підтримка виробника, малого та середнього бізнесу, енергетики і фермерів, це оновлена медична реформа і підтримка пенсійної системи, це здешевлення кредитів. Це підтримка дуже великої кількості кроків, які ми будемо робити, щоб отримати спільний результат", - наголосив він.

Прем'єр-міністр нагадав, що Програма діяльності обов'язково буде розширена покроковим планом дій, де будуть представлені конкретні нормативно-правові акти, конкретні виконавці тощо. «План дій, якій слідує за Програмою діяльності уряду, ми також представимо парламенту. І також спільно напрацюємо його з комітетами», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 червня побував на зустрічі із членами фракції "Слуга народу", де її обговорювали. За його словами, тоді гарячих дискусій щодо цього документа не було.

Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Водночас 4 червня парламент відправив цей документ на доопрацювання.