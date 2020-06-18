Рада розглядає програму діяльності уряду

Верховна Рада розглядає питання про Програму діяльності Кабінету міністрів.

Засідання ВР відкрив спікер Дмитро Разумков, у залі зареєструвався 291 народний депутат.

Спочатку відбудеться доповідь Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодо цього документу, а потім - виступ голови Комітету з питань економічного розвитку. Після цього заплановані виступи від депутатських фракцій і груп, народних депутатів.

Главі уряду мають надати можливість на заключне слово, після якого парламент ухвалить рішення. Уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 червня побував на зустрічі із членами фракції "Слуга народу", де її обговорювали. За його словами, тоді гарячих дискусій щодо цього документа не було. Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Водночас представники фракції "Слуга народу" заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.