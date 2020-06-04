Шмигаль просить Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у четвер, 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні будемо просити народних депутатів відправити ту програму діяльності уряду, яка винесена на голосування, на доопрацювання. Після такого кроку Кабінет міністрів зможе внести оновлену програму діяльності, розроблену спільно з парламентаріями, з усіма комітетами. Після цього наш уряду буде очікувати на вашу підтримку по новому документу», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд вже доопрацював програму, врахувавши пропозиції профільних комітетів ВР по усіх напрямках. «Ми напрацювали програму діяльності не для того, щоб показати її чи отримати якийсь імунітет чи преференції, а для того, щоб ми могли формалізувати, синхронізувати наш спільний рух до змін, які дадуть Україні визначеність та упевненість у майбутньому», - сказав глава уряду.

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Прем'єр-міністр наголосив, що зміст та якість цього документа є дуже важливими. «Щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні, аби вона була професійно написала, а головне виконувалася і давала результат, а не залишалася мріями на папері, як це раніше часто бувало», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» 13 квітня. Її Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

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Водночас голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.

Перший заступник голови фракції «СН» Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, заявив, що фракція партії «Слуга народу» пропонує провести розгляд Програми дій уряду на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, 4 червня. Але того ж дня голова Комітету ВР з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев заявив журналістам, що ВР відправить її на доопрацювання.

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан пояснив, що ВРУ може схвалити або відправити на доопрацювання цей документ у первинному варіанті, а не доопрацьований. Водночас він повідомив, що КМУ ще 1,5 місяці тому почав роботу над доопрацюванням Програми. Були направлені листи усім парламентським комітетам з проханням надати свої пропозиції по профільних напрямках. Усі ці пропозиції були зібрані та систематизовані, враховані у максимально можливому обсязі

Зі свого боку Шмигаль запевняв у тому, що доопрацьована програма дій Кабінету міністрів України — структурований документ на понад 100 сторінок, в якому враховано зауваження та пропозиції парламентарів.

Після рішення ВР щодо направлення на доопрацювання цей оновлений документ знову буде винесено на розгляд парламенту.