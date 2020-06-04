Парламент почав розгляд програми діяльності Кабміну

Верховна Рада розпочала розгляд питання про Програму діяльності Кабінету міністрів.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переходимо до питань порядку денного. Перше питання порядку денного - це Програма діяльності Кабінету міністрів України", - сказав спікер.

Разумков також запропонував регламент розгляду питання.

Так, доповідь Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля триватиме до 15 хвилин, виступ голови Комітету з питань економічного розвитку - до 3 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп - до 21 хвилини, виступи від народних депутатів - до 6 хвилин, заключне слово Шмигаля - до 3 хвилин і ухвалення рішення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Водночас голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.

Перший заступник голови фракції «СН» Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, заявив, що фракція партії «Слуга народу» пропонує провести розгляд Програми дій уряду на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, 4 червня.

Того ж дня голова Комітету ВР з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев заявив журналістам, що Верховна Рада відправить Програму дій уряду на доопрацювання.