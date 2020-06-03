Рада може розглянути законопроєкт про гральний бізнес наступного тижня - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається, що Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" через тиждень.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні розглядав комітет, але там 3500 правок, тобто там буде декілька засідань комітету. Я сподіваюся, що це все ж таки ми винесемо через тиждень вже на голосування і тоді легалізуємо цей бізнес і вже будуть надходити якісь кошти в бюджет, які можемо витрачати", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в середу, 3 червня, розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", до якого надійшло близько 3500 поправок.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня. Документ передбачає кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Водночас розташовувати зали з ігровими автоматами передбачається тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.