Рада може розглянути законопроєкт про гральний бізнес наступного тижня - Арахамія

Рада може розглянути законопроєкт про гральний бізнес наступного тижня - Арахамія

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається, що Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" через тиждень.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні розглядав комітет, але там 3500 правок, тобто там буде декілька засідань комітету. Я сподіваюся, що це все ж таки ми винесемо через тиждень вже на голосування і тоді легалізуємо цей бізнес і вже будуть надходити якісь кошти в бюджет, які можемо витрачати", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в середу, 3 червня, розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", до якого надійшло близько 3500 поправок.

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Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня. Документ передбачає кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Водночас розташовувати зали з ігровими автоматами передбачається тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

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