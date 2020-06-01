До законопроєкту про гральний бізнес надійшло близько 3,5 тисячі поправок - Железняк

До законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" надійшло майже 3,5 тисячі поправок, профільний комітет розпочне їх розгляд 3 червня.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

"3 червня 2020 року о 15.00 годині наш комітет почне розглядати 3445 правок до законопроєкту про гральний бізнес 2285-д", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Документ передбачає запровадження кримінально відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії. Водночас пропонується дозволити розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

У квітні цього року парламент ухвалив закон для боротьби з "правочним спамом" - "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Найбільша кількість правок - понад 16 тисяч - була внесена до так званого банківського законопроєкту, який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.