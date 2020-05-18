Гральний бізнес: Арахамія думає, що автори 3000 правок "відступлять"

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що автори більше 3 тисяч поправок до законопроекту №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" "відступлять".

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"3500 правок - по-перше, ми не заходимо ще в зал. Ми повинні пройти їх на комітеті. У нас зараз внутрішня така ситуація, що ми бачимо, що, думаю, близько 3 тисяч, а то і 3200 авторів правок відступлять", - сказав депутат.

Він додав, що до такого висновку дійшов після координаційної наради.

"Тому що ми проводили загальну координаційну нараду, прийшли до якоїсь єдиної концепції, вони (автори поправок - ред.) кажуть: "Якщо така концепція дотримана - тоді ми відходимо зі своїми поправками", - розповів Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроект дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроектом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

До другого читання законопроекту було внесено понад 3500 поправок.