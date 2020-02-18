Гральний бізнес легалізують не раніше земельного ринку - Гетманцев

Гральний бізнес в Україні легалізують не раніше земельного ринку, оскільки до кожного з цих законопроєктів Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики має опрацювати близько 4000 поправок.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Рано ще говорити про затягування, останній день подачі правок був, здається, 30 січня. Це величезна таблиця, яка лише минулого тижня була зведена в документ, з яким можна працювати", - зазначив Гетманцев, коментуючи твердження щодо побоювань потенційних учасників грального бізнесу, що відбувається штучне затягування процесу (оскільки законопроєкт щодо легалізації азартних ігор, схвалений у першому читанні, до другого отримав понад 3500 зауважень від народних депутатів).

За словами Гетманцева, комітет не поспішає з законопроєктом, тому що кількість поправок дуже велика. "А нас ще й земельний законопроєкт не дуже-то підштовхує займатися іншими справами інтенсивно: Рада не вийде з питання землі, аби розглянути гральний бізнес чи будь-який інший законопроєкт", - заявив голова комітету.

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Однак принципова згода довести легалізацію грального бізнесу, за його словами, серед депутатів є, і плани на цю галузь - великі.

"Розуміємо, що в 2020 році ще нереально відкрити якусь гральну зону, але така можливість в законопроєкті передбачена, рішення про це повинен прийняти уряд. Це тільки початок", - наголосив Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня. Його підтримали 260 народних депутатів. Останнє обговорення поправок до законопроєкту відбулося на засіданні комітету в понеділок, 17 лютого.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

За даними голови підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олега Марусяка, за попередніми підрахунками, бюджет України може за перший рік отримати від 2,5 до 4 мільярдів гривень податку від грального бізнесу.

Раніше, 19 грудня 2019 року, Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Водночас депутати підтримали рішення відправити законопроєкт на повторне перше читання.

Після цього уряд ухвалив постанову, якою заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.