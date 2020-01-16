Рада зробила перший крок до легалізації грального бізнесу

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт закону “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (№2285-д).

За відповідне рішення проголосувало 260 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми приймемо цей закон, ми отримаємо нормальний цивілізований ринок азартних ігор”, - зазначив голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк під час презентації проєкту закону у Верховній Раді.

Так законопроєкт передбачає введення вікових обмежень і дозволяє грати в азартні ігри особам старшим 21 року. “Таким чином ми чітко регламентуємо відповідальність бізнесу за провокацію та сприяння ігровій залежності — лудоманії”, - зазначив Марусяк.

Він додав, що документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Марусяк підкреслив, що законопроєкт №2285-д запроваджує обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняє рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Також законопроєктом передбачається регулювання “класичних” лотерей. “Не буде ніяких залів так званих миттєвих лотерей, під які маскуються гральні зали”, - підкреслив Марсуяк.

Він наголосив, що за попередніми підрахунками бюджет України може за перший рік отримати від 2,5 до 4 мільярдів гривень податку від грального бізнесу.

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Як повідомлялося, 19 грудня 2019 року Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Водночас депутати підтримали рішення відправити законопроєкт на повторне перше читання.

Після цього уряд ухвалив постанову, якою заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

За даними Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, станом на 11 січня в Україні було припинено діяльність понад 5300 нелегальних гральних закладів.