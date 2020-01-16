Рада затвердила календарний план третьої сесії

"Постановою пропонується розпочати третю сесію Верховної Ради дев'ятого скликання 4 лютого і закінчити її роботу 17 липня 2020 року. Календарним планом передбачено для пленарних засідань 12 тижнів, для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах - сім тижнів, для роботи народних депутатів із виборцями - п'ять тижнів, для проведення годин запитань до уряду у ВР - 12 годин", - пояснив голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко, презентуючи документ.

За його словами, під час підготовки календарного плану враховувалися неробочі дні, дні релігійних свят, а також план проведення чергових сесій ПАРЄ, які відбудуться у квітні та червні, та частково враховано графік ПА ОБСЄ 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня 2019 року Рада затвердила календарний план проведення другої сесії, згідно з яким вона розпочалася 3 вересня, а завершитися мала 24 січня 2020 року.

Проте 18 грудня депутати ухвалили постанову №2609 про внесення змін до календарного плану, згідно з якою про закриття другої сесії буде оголошено 17 січня. Так, у документі визначено, що 17 січня відбудеться година запитань до уряду, пленарне засідання й оголошення про час закриття сесії. Відтак, протягом 13-17 січня передбачається проведення пленарного тижня. При цьому з 20-го по 24 січня депутати працюватимуть із виборцями, хоча раніше цей тиждень теж мав бути пленарним.