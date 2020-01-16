Разумков відкрив Раду, в залі 331 депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту.

У залі зареєструвався 331 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Рада відкрилася із затримкою у 10 хвилин.

Перед відкриттям засідання Разумков запросив голів фракцій "для обговорення одного питання", не уточнивши, якого саме. Голова ВР і керівники фракцій консультувалися у президії сесійної зали парламенту кілька хвилин.

Як повідомлялося, народні депутати 16 січня планують розглянути у повторному першому читанні чотири законопроєкти "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 грудня народним депутатам не вистачило голосів, щоб ухвалити законопроєкт у першому читанні. Парламентарії тоді ухвалили рішення відправити законопроєкт на доопрацювання в комітет.

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Крім того, планується включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо законопроєкту №2691 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо удосконалення законодавчої процедури.

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0901 "Про повну загальну середню освіту", а також законопроєкти №1209-1 та 1210 про внесення змін до Податкового кодексу і деяких законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Також планується включити в порядок денний і ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

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У повторному першому читанні депутати мають розглянути два президентських законопроєкти - №2412 "Про розвідку" та №2414 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".