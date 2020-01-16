Рада знову візьметься за легалізацію грального бізнесу

Народні депутати у четвер розглянуть у повторному першому читанні законопроєкт щодо організації та проведення азартних ігор.

Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

У повторному першому читанні планується розгляд чотирьох законопроєктів "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 грудня народним депутатам не вистачило голосів, щоб ухвалити законопроєкт у першому читанні. Парламентарії тоді ухвалили рішення відправити законопроєкт на доопрацювання в комітет.

Крім того, планується включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо законопроєкту №2691 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо удосконалення законодавчої процедури.

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0901 "Про повну загальну середню освіту", а також законопроєкти №1209-1 та 1210 про внесення змін до Податкового кодексу і деяких законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Порядок денний також передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів №2492 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу", №0863 щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності та №0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.

Також планується включити в порядок денний і ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

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У повторному першому читанні депутати мають розглянути два президентських законопроєкти - №2412 "Про розвідку" та №2414 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

Згідно з порядком денним, депутати також розглянуть в першому читанні законопроєкти №1111 "Про фінансовий лізинг", №2166 "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)", №1109 щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону "Про споживче кредитування".