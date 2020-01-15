Комітет рекомендує Раді ухвалити за основу зміни до Регламенту

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №2691 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури".

Про це йдеться у Висновку комітету, оприлюдненому на сторінці законопроєкту.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроєкт до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу", - зазначається у висновку комітету.

Авторами законопроєкту є народні депутати від "Слуги народу" на чолі з головою фракції Давидом Арахамією.

Проєкт закону пропонує внесення низки змін до Регламенту Верховної Ради.

Зокрема, пропонується встановити, що у дні проведення пленарних засідань, як правило, у вівторок та середу проводитиметься обговорення законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання. Четвер пропонується призначити днем голосування (у тому числі щодо попередньо підтриманих пропозицій, поправок) при розгляді законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання, за результатами здійснення установчої, організаційної, контрольної чи інших функцій Верховної Ради, а також розгляд пропозицій щодо усунення неузгодженостей чи неточностей у прийнятому законі, розгляд законів, повернутих Президентом.

При розгляді законопроєктів у другому читанні Верховна Рада проводитиме голосування щодо кожної пропозиції, поправки, щодо якої було ухвалено рішення про попередню підтримку не менш як однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Передбачається, що голосування щодо врахованих головним комітетом пропозицій, поправок проводитиметься після завершення голосування щодо відхилених головним комітетом пропозицій і поправок.

Проєкт закону також пропонує не допускати внесення ідентичних пропозицій і поправок до законопроєктів.

Законопроєкти, визначені Президентом як невідкладні, пропонується включати до порядку денного позачергово без голосування.

При скасуванні рішень Верховної Ради про прийняття в цілому як закону законопроєкту, визначеного як невідкладний, відповідний проєкт постанови Верховної Ради вноситиметься на розгляд парламенту не менш як 45 народними депутатами України, Президентом або Кабінетом міністрів.

Проєктом закону також пропонується визначити, що до законопроєкту, визначеного як невідкладний, альтернативний законопроєкт може бути внесений не пізніш як у 7-денний строк після дня надання народним депутатам такого законопроєкту, а до повторного першого читання – в 5-денний строк з дня направлення на повторне перше читання відповідного законопроєкту.

При підготовці законопроєкту, визначеного як невідкладний, до другого читання пропозиції і поправки до нього вноситимуться в 7-денний строк після дня прийняття законопроєкту за основу, а при підготовці до повторного другого читання – в 5-денний строк після дня попереднього другого читання.

Законопроєкти, визначені як невідкладні, щодо яких надійшло письмове подання про їх підтримку, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, пропонується розглядати в порядку, який визначатиметься Верховною Радою за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту.

Законопроєкт, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду чи доопрацювання включатиметься до порядку денного найближчого пленарного засідання парламенту і розглядатиметься позачергово з обговоренням за скороченою процедурою, якщо Верховною Радою не буде ухвалено рішення про його розгляд за процедурою повного обговорення.

Крім того, у Регламенті Верховної Ради пропонується передбачити, що парламент на пленарному засіданні одноразово може ухвалити рішення про зміну його тривалості.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило зауваження до законопроєкту №2691.