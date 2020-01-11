Гончарук доручив відстежувати спроби "реанімації" грального бізнесу

Обласні держадміністрації та Національна поліція мають відстежувати ситуацію з гральним бізнесом, аби не допустити його перехід в онлайн.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, таке доручення він надав 11 січня у ході наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками.

"Доручив головам ОДА і Національній поліції України продовжити боротьбу", - зазначив Гончарук.

Зокрема, за словами Прем'єра, мають бути вжиті всі заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу.

Гончарук провів селекторну нараду з керівниками обласних державних адміністрацій / Фото надані пресслужбою Кабінету Міністрів України

Також необхідно відстежувати ситуацію зі спробами переходу нелегального грального бізнесу в онлайн. А у разі виявлення таких випадків - вживати відповідних запобіжних заходів.

За словами Прем'єра, наразі в Україні вже припинили діяльність понад 5 300 нелегальних закладів.

Як повідомлялось, 29 вересня уряд схвалив проєкт закону про легалізацію грального бізнесу в Україні. Ним передбачалося, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. Далі було зареєстровано ще сім альтернативних законопроектів. Відтак в профільному комітеті парламенту вирішили підготувати доопрацьований законопроєкт, який врахував усі зауваження; він отримав номер 2285-д.

19 грудня на засіданні парламенту депутатам забракло голосів для ухвалення закону в першому читанні – його підтримали лише 213 депутатів.

20 грудня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд очікував на швидке ухвалення закону щодо легалізації грального бізнесу. Проте, оскільки депутати провалили законопроєкт, Кабмін віддав доручення за день припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами. Вже протягом першої доби МВС прозвітував про закриття майже 5 300 гральних закладів. Ще про закриття 43 таких закладів повідомила Служба безпеки України.

11 січня на нараді з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що 2020-й стане роком детінізації української економіки.