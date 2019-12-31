Гончарук пригрозив гральному бізнесу новим "сеансом переконання"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук бачить, що нещодавно закриті нелегальні гральні заклади "почали підіймати голову", а тому попередив: рейд правоохоронців – "сеанс переконання" – можна повторити.

Про це розповів очільник уряду Олексій Гончарук в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За словами прем'єра, нелегальні казино "починають підіймати голову".

"Ми це бачимо. Після нового року ми, можливо, повторимо "сеанс переконання", – заявив Гончарук.

При цьому голова уряду переконує: "Ми контролюємо ситуацію кожен день і не бачимо масового повернення залів".

"Хтось якимись табличками позавішував ці вивіски й намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився із місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки", – пообіцяв Гончарук.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 грудня ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16-ї години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.

Фото: КМУ