Кабмін відкрив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав громадян у разі виявлення гральних залів, які продовжують працювати, звертатися на гарячу урядову лінію 1545.

Про це Гончарук написав у Facebook.

“Якщо ви стали свідками поновлення роботи гральних залів - звертайтеся на урядову гарячу лінію за номером 1545 (натисніть 5 для з’єднання з оператором). Також діліться фото та відео з доказами у коментарях. А ми в уряді реагуватимемо оперативно”, - зазначив голова Кабміну.

Водночас він нагадав, що лише за один день було закрито понад 5300 нелегальних гральних закладів.

“Ми маємо намір очистити усі міста та села від цих закладів назавжди”, - підкреслив Гончарук.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 грудня ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16-ї години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.