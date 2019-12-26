СтопЛото: голова Харківської ОДА просить жителів повідомляти про гральні автомати

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер звернувся до мешканців регіону з проханням повідомляти про гральні заклади, які продовжують функціонувати в області чи знову відкрилися після нетривалого закриття.

Відповідне звернення опубліковано на Youtube.

«Ви знаєте, що за ініціативи Президента розпочато боротьбу з нелегальним гральним бізнесом. Ми підтримуємо всіляко цю ініціативу. В Харківській області, ви знаєте, що закрито вже багато закладів, разом з тим надходить інформація, що деякі гральні автомати працюють. Ми хочемо припинити це ганебне явище. Тому, якщо вам відомо про ті місця, де ці автомати працюють, будь ласка, в коментарях під цим записом повідомляйте нам. Ми одразу будемо передавати цю інформацію до правоохоронних органів», - сказав Кучер.

Повідомити про гральні заклади також можна на сайт #СтопЛото. На цей ресурс можна відправити адресу казино, що працюють під вивіскою «лотерей» чи взагалі таємно, й додати фото фасаду. Заявку обіцяють відпрацьовувати оперативно. Додати інформацію можна цілком анонімно.

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Як повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, за останні дві доби отримали одну оперативну інформацію про функціонування нелегального грального закладу. «Загалом всі казино в регіоні закриті», - зазначили у відділі.

За останніми даними, харківські правоохоронці відкрили вже 86 кримінальних справ за ведення незаконного грального бізнесу. Слідство щодо них триває.