Поліція створила понад 700 мобільних груп для боротьби з гральним бізнесом

Нацполіція жорстко реагуватиме на всі спроби відновити діяльність гральних закладів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Будь-які спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність поліція буде припиняти. Тому закликаємо спритників та осіб, що мають намір здавати в оренду приміщення під підпільні гральні заклади, не порушувати норми чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на цей час у співпраці із представниками органів місцевого самоврядування відбувається демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів.

У поліції уточнили, що по всій території України працюють мобільні групи, які моніторять дотримання норм законодавства щодо заборони функціонування будь-яких гральних закладів.

"Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу", - зазначається у повідомленні.

У поліції також закликали громадян, якщо вони побачать, що гральні заклади функціонують, негайно повідомляти про це на лінію 102 для оперативного та належного реагування.

Як повідомлялося, 20 грудня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16 години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.

Поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів та розпочали 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом.

Фото: npu.gov.ua