Боротьба з гральним бізнесом: поліція вже відкрила 250 справ

Національна поліція розпочала 250 кримінальних проваджень в рамках боротьби з незаконним гральним бізнесом в Україні.

Про це повідомили в Управління комунікації Нацполіції.

"На цей час за фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за ст. 203-2 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними правоохоронців, з початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.

Як підкреслюється, всього в країні припинено діяльність 5300 гральних закладів.

Поліцейські також звернулися до громадян із закликом повідомляти на лінію 102 про діяльність гральних закладів для оперативного реагування на такі події.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16 години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.

Верховна Рада 19 грудня не підтримала в першому читанні законопроєкт № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою цього законопроєкту є "системне та ефективне врегулювання основного комплексу питань організації та проведення азартних ігор на основі обґрунтованих та сучасних підходів".