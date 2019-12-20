СБУ встановила гральні заклади, які “кришували” правоохоронці

Працівники СБУ за дорученням Президента встановили місце розташування підпільних казино та гральних закладів, що їх «кришують» правоохоронці.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"За дорученням Президента співробітники СБУ встановили, де саме функціонують підпільні казино та гральні заклади, які «кришують» правоохоронці", - написав він.

Гончарук додав, що відбуваються обшуки. Розпочато низку кримінальних проваджень. Триває досудове слідство.

Глава уряду також заявив, що наразі працівники Нацполіції зупинили роботу понад 5300 гральних закладів у всіх регіонах України. При цьому вилучено обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень.

"Рішення позачергового засідання уряду виконується невідкладно", - наголосив у цьому зв'язку Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, відповідно до постанови уряду та на виконання доручення міністра внутрішніх справ України Національна поліція проводить масштабне комплексне відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу. для протидії незаконному гральному бізнесу функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив вимогу Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів.

Верховна Рада 19 грудня відправила на підготовку до повторного першого читання законопроєкт № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Його метою є "системне та ефективне врегулювання основного комплексу питань організації та проведення азартних ігор на основі обґрунтованих та сучасних підходів".