Зеленський: Знаємо, хто стоїть за провалом закону про гральний бізнес

Президент Володимир Зеленський запевнив, що знає, хто стоїть за провалом у парламенті ухвалення законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай...те”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня відправила на підготовку до повторного першого читання законопроєкт № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

20 грудня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами-передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

Гончарук також дав доручення Нацполіції у п'ятницю, 20 грудня, почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі України - організувати перевірки ліцензій всіх так званих державних лотерей.

У ніч проти п'ятниці, 20 грудня, вже закрили понад 150 закладів по Україні та вилучили обладнання на 46 млн грн.