Всі гральні заклади припиняють функціонування до 16.00 — Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що від сьогодні всі гральні заклади до 16 годині припиняють функціонування.

Про це йдеться на сайті МВС.

«Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному - скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів», - сказав Аваков.

Він наголосив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який наразі розглядається та буде прийнятий Верховною Радою.

«Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Я вимагаю від голови поліції, Фіскальна служба також буде долучена. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», - додав міністр.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що поліція готова до виконання наказу.

Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Володимир Околіт розповів, що лише за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання сягає 46 мільйонів гривень.

«Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів скасувати електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Дані групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес», - зазначив Околіт.

Як повідомляв Укрінформ, уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах.