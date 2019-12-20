Гральні заклади закривають по всій країні — вже вилучили обладнання на 50 мільйонів

Поліція продовжує відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу. Наразі функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Відповідно до Постанови Уряду та виконання доручення міністра внутрішніх справ України Національна поліція проводить масштабне комплексне відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу. Вилучено обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Відпрацювання продовжується", - йдеться у повідомленні.

Як поінформував начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт, для цього було створено мобільні групи: «На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнесу».

Мобільні групи взаємодіють з органами місцевої влади, працівниками Державної фіскальної служби задля виявлення незаконних гральних закладів. Також правоохоронці налагодили роботу з органами місцевої влади стосовно зовнішньої реклами вказаних закладів. Відтак одразу проводиться і їх демонтаж.

«У державі нараховувалося загалом близько 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні Постановою Кабінету міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також ідеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади», – сказав Околіт.

Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань повідомив, що з минулої ночі станом на зараз виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень.

«Розуміємо, що заклади, які раніше були в правовому полі – це стосується лотереї – припинили свою діяльність та зачинилися. Це було встановлено при об’їзді наших мобільних груп», – зазначив Околіт.

Водночас, за його словами, у нічний час зачинені заклади можуть знову розпочати роботу. Такі факти поліція буде припиняти, запевнив він.

Поліцейські звертаються до всіх громадян повідомляти на лінію 102 про випадки функціонування таких закладів.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив вимогу Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів. Як пояснив очільник МВС, постанова Кабінету міністрів диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути закриті.

Верховна Рада 19 грудня відправила на підготовку до повторного першого читання законопроєкт № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою цього законопроєкту є "системне та ефективне врегулювання основного комплексу питань організації та проведення азартних ігор на основі обґрунтованих та сучасних підходів".