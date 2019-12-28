В Україні за день закрили понад 5300 гральних закладів — Гончарук

Минулого тижня по всій території України протягом одного дня було закрито понад 5300 гральних закладів.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на сторінці у Facebook.

“Минулого тижня ми за 1 день закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України. Чутки про те, що хтось десь знову відкрився - неприпустима історія. Ми звернулися до людей із закликом фіксувати імовірні випадки поновлення роботи гральних залів”, - розповів Гончарук.

Він додав, що на Урядову гарячу лінію вже надійшло декілька повідомлень, реакцією на які стало закриття 4 нелегальних гральних залів завдяки зверненням людей.

Гончарук нагадав, що дзвінки на гарячу лінію 1545 безкоштовні.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 грудня ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16-ї години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.