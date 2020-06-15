Шмигаль розповів про обговорення програми уряду на фракції "Слуга народу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що зустріч із членами фракції "Слуга народу" 15 червня була ефективною – обговорили доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів, але гарячих дискусій щодо цього документа не було.

Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зустріч із фракцією пройшла в абсолютно конструктивній атмосфері. Ми пройшлися по програмі дій уряду. Оскільки комітети та більшість членів фракції брали участь у підготовці цієї програми, надавали свої пропозиції, ми спільно це напрацьовували, тому сьогодні такої гарячої дискусії не було», - сказав Шмигаль.

За його словами, депутати підтвердили, що більшість заходів та пропозицій тут врахована, але звісно, не всі. «Абсолютно конструктивне сприяння цього оновленого є», - сказав глава уряду.

Прем'єр-міністр також зазначив, що готовий прийти у парламент, на засідання погоджувальної ради, та розповісти про принципи цієї програми. «Але це вже друге читання. Думаю, що фракції вже визначилися між собою. Представлення буде також у залі. Я готовий до будь-якого варіанту представлення та співпраці із фракціями», - запевнив він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що Рада, скоріш за все, розглядатиме її наступного четверга, 18 червня.

Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Водночас представники фракції "Слуга народу" заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.

Фото: КМУ